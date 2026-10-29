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Умер звезда «Людей Икс» актер Патрик Стюарт

Культура

Фото - © Википедия

Актеру Патрику Стюарту было 86 лет на момент смерти, пишет The Hollywood Reporter.

Он скончался 28 октября у себя дома в Лос-Анджелесе после непродолжительной и мучительной борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви.

Стюарт сыграл профессора Чарльза Ксавьера, также известного как Профессор Икс, в «Людях Икс» и капитана Жана-Люка Пикара в «Звездном пути».

Кроме того, актер снялся в новых «Мстителях», премьера которых запланирована на этот год.

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