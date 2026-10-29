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Reuters: ФРГ намерена развернуть РЭБ в Литве, чтобы следить за Россией

Политика

ФРГ намерена развернуть РЭБ в Литве, чтобы следить за Россией и Белоруссией, заявил вице-адмирал Бундесвера Томас Даум в интервью Reuters, сообщает ТАСС.

Он отметил, что военнослужащие ФРГ намерены собирать данные о радарных системах и другой излучающей радиоволны технике на территории РФ и Белоруссии.

Отмечается, что подразделение планируют полностью развернуть в 2027 году.

Ранее сообщалось, что в строго охраняемом крыле министерства обороны Германии функционирует засекреченная группа «Зондерштаб Украина» (Sonderstab Ukraine), способная оформлять сделки по закупкам вооружений для Киева всего за две недели.

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