«Зондерштаб Украина»: в ФРГ работает секретное подразделение для поставок ВСУ

В строго охраняемом крыле министерства обороны Германии функционирует засекреченная группа «Зондерштаб Украина» (Sonderstab Ukraine), способная оформлять сделки по закупкам вооружений для Киева всего за две недели. Об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

Подразделение создали летом 2022 года на базе ситуационного центра. Сейчас в нем работают менее 20 человек.

Как сообщил глава группы, бригадный генерал Йоахим Кашке, максимальная оперативность достигается за счет предельно коротких цепочек принятия решений. Сотрудники напрямую связывают оборонные предприятия с запросами украинских военных, минуя бюрократические задержки. Именно через этот штаб Берлин оплачивал поставки систем ПВО IRIS-T, беспилотников Quantum и другой техники.

Германия уже направила на вооружение для Киева почти 58 млрд евро. Сам «Зондерштаб» превратился в главный хаб взаимодействия между военными ведомствами и оборонпромом двух стран.

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