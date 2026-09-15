Фестиваль «Победа» пройдет в Раменском округе с 26 по 29 сентября

Всероссийский фестиваль инновационных видов спорта «Победа» для молодежи и ветеранов боевых действий пройдет с 26 по 29 сентября в Раменском округе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Площадкой станет многофункциональный физкультурно-спортивный комплекс «Борисоглебский» по адресу: улица Махова, дом 18/1.

В фестивале примут участие около 500 человек — команды молодежи от 14 до 35 лет и ветераны боевых действий. В программу вошли программирование систем информационной безопасности, командные соревнования в классе 75 мм, двоеборье по тактической стрельбе и «тактический трехмерный бой».

26 сентября состоятся приезд участников, работа комиссии по допуску и совещание главной судейской коллегии с представителями команд. 27 сентября с 10:00 до 18:00 будут работать интерактивные зоны, в 11:00 пройдет церемония открытия, а соревнования продлятся до 21:00. Также состоится круглый стол «Передовые практики применения инноваций в сфере спорта».

28 сентября соревнования пройдут с 09:00 до 19:00, 29 сентября — с 09:00 до 16:00. В заключительный день запланированы круглый стол о развитии адаптивных и инновационных видов спорта и церемония закрытия. Для зрителей подготовят интерактивные зоны и дискуссионные площадки.

Фестиваль проводится в рамках госпрограммы «Спорт России», федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» и Концепции развития фиджитал-движения в Российской Федерации до 2030 года. Подробная информация и регистрация доступны по ссылке.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.