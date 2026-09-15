В ЗАТО Восход завершили поквартирный обход избирателей

Информаторы участка № 211 в ЗАТО Восход завершили адресное оповещение жителей о выборах, которые пройдут 18–20 сентября 2026 года. Они проинформировали более 86% избирателей.

Проект «ИнформУИК» завершился на территории избирательного участка № 211 в ЗАТО Восход. Адресное информирование о предстоящих выборах проводилось с 20 августа. Обходчиков можно было узнать по экипировке с логотипом избирательной комиссии: жилету, футболке, бейсболке, сумке и персональному бейджу.

Информаторы сообщили более чем 86% избирателей о датах, времени и месте голосования, а также о доступных способах участия в выборах. Они раздавали приглашения и информационные буклеты, а для отсутствовавших дома жителей оставляли материалы в почтовых ящиках. Также обходчики принимали предварительные заявки на голосование на дому.

Председатель УИК № 211 и координатор проекта Татьяна Мещерякова отметила, что обходчики ежедневно встречались с жителями лично. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и депутатов Московской областной думы пройдут 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Участок будет открыт с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.