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Молодожены перекрыли дорогу в Красноярске ради партии в нарды

Транспорт

В Красноярске молодожены перекрыли движение на трассе, потому что решили сыграть в нарды. Другим водителям пришлось ждать окончания партии, сообщает «112».

В Сети появились кадры со свадебным кортежем из нескольких машин. В одной из них сидят жених и невеста. В моменте автомобили останавливаются прямо посреди дороги.

К жениху подходят несколько гостей и предлагают сыграть в нарды прямо на дороге. Доску кладут на капот автомобиля, после чего начинают партию.

Ни гостей, ни жениха с невестой не смутило, что они перекрыли движение. Другим автомобилистам пришлось ждать окончания игры, чтобы поехать дальше.

ГАИ проводит проверку по данному инциденту.

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