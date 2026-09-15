Стартует онлайн-конкурс по анализу данных, машинному обучению и экономике

Участники выберут одну из двух прикладных задач, для выполнения которых они должны воспользоваться данными СберИндекса о потребительских расходах и покупательской мобильности, также можно обогащать датасеты информацией из надежных публичных источников: новостями, погодой, климатическими, макроэкономическими и другими показателями.

Для участия в конкурсе нужно заполнить форму на странице конкурса и приложить ссылки на указанные там материалы с доступом на просмотр. Заявки принимаются с 14 сентября по 9 октября.

Сбер сегодня — это крупная цифровая экосистема и финансовая группа: помимо классических банковских услуг в нее входят сервисы для недвижимости (Домклик), поиска работы (Работа.ру), медицины (СберЗдоровье), доставки («Купер»), покупок (Мегамаркет), поездок (Ситидрайв), мобильной связи (СберМобайл) и развлечений (Okko, «Звук», Союзмультфильм), интеллектуальные устройства с нейросетью ГигаЧат (SberDevices).