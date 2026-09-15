«Одноклассники» запустили «Киноклуб» с фильмами и сериалами

«Одноклассники» открыли тематический раздел «Киноклуб» с клипами, постами и лонгридами о кино и сериалах.

В «Киноклубе» собраны материалы о кассовых релизах, проектах онлайн-платформ и премьерах российских телеканалов. Пользователи могут смотреть тематические клипы, читать лонгриды и посты.

Контент публикуют официальные группы кинодистрибьюторов и онлайн-кинотеатров, профильные медиа и авторы блогов. Площадка модерирует материалы, а алгоритмы подбирают их с учетом интересов пользователей.

«По нашим внутренним данным, 45% аудитории ОК проявляют интерес к контенту о кино и сериалах, и потенциал роста у этой тематики большой. Мы запустили „Киноклуб“, чтобы пользователям было проще находить лицензионные материалы от проверенных источников, а авторам и правообладателям — быстрее выходить на свою аудиторию и получать дополнительные охваты за счет алгоритмической выдачи», — прокомментировала Евгения Воронина, руководитель направления по работе с медиа и киноконтентом в ОК.

«Одноклассники» планируют развивать раздел и расширять его возможности для авторов и партнеров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.