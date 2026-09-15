Терапевт объяснил причины ночных судорог в ногах у жителей Подмосковья

Терапевт Красногорской клинической больницы Даниил Сушков рассказал, почему во сне возникают судороги икроножных мышц и в каких случаях необходимо обратиться к врачу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ночные судороги в икроножных мышцах — распространенная жалоба пациентов терапевтов и неврологов. Терапевт Красногорской клинической больницы Даниил Сушков отметил, что во сне стопа расслаблена и слегка опущена, из-за чего мышца остается в укороченном состоянии и может внезапно сократиться.

У условно здоровых людей судороги могут вызвать непривычная физическая нагрузка, обезвоживание в жару или при активном потоотделении, неудобная поза во сне, долгое сидение днем и переохлаждение ног. Единичные эпизоды, возникающие раз в несколько недель или месяцев, не требуют беспокойства. Однако при приступах чаще двух раз в неделю, которые будят ночью и продолжаются несколько недель, следует обратиться к врачу: причиной могут быть сосудистые или эндокринные нарушения, а также побочное действие лекарств.

«Прямо во время судороги потяните носок стопы на себя — сядьте или лягте, выпрямите ногу и плавно тяните пальцы на себя. Это растягивает сокращенную мышцу и снимает спазм», — объяснил терапевт.

Он также посоветовал мягко помассировать икру, приложить тепло и при необходимости осторожно сделать шаг. Ходить или бегать во время спазма нельзя из-за риска повредить мышечные волокна. При онемении, слабости, изменении цвета кожи, отеках, одышке, боли в груди или распространении спазмов на другие мышцы необходимо получить медицинскую помощь. Самостоятельно принимать магний, калий или кальций не следует: сначала нужно сдать анализы крови и получить назначение врача.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.