Врачи НИКИ детства предупредили родителей Подмосковья об ошибках с лекарствами

Врачи НИКИ детства в Неделю безопасности пациента с 14 по 20 сентября напомнили родителям Подмосковья о правилах хранения и дозирования детских лекарств, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты НИКИ детства уделяют особое внимание домашней лекарственной безопасности в педиатрии. Ошибки родителей при приеме и хранении медикаментов могут стать причиной тяжелых осложнений, аллергических реакций и случайных отравлений у детей.

Метаболизм лекарств у ребенка меняется по мере роста, а незрелые печень и почки чувствительны даже к небольшим передозировкам. Врачи не рекомендуют применять препараты по совету знакомых, определять дозу на глаз или делить взрослые таблетки.

Родителям следует соблюдать правило пяти «П»: правильный пациент, препарат, доза, путь введения и время. Детские дозировки рассчитывают по массе тела, а не по возрасту на упаковке. Аптечку необходимо хранить в закрытых контейнерах на верхних полках и не называть сиропы «конфетками» или «вкусным соком».

«Самая распространенная и опасная ошибка родителей — дозирование сиропов и суспензий обычной бытовой ложкой. Объем таких ложек варьируется от 3 до 15 миллилитров, что приводит к большим погрешностям в дозе. Используйте только мерные ложки, шприцы или стаканчики, прилагаемые к препарату», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Врачи также предупредили об опасности одновременного приема разных жаропонижающих и противопростудных сиропов с одним действующим веществом, например парацетамолом. Это может привести к острой печеночной недостаточности. Любые лекарства ребенку должен назначать врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.