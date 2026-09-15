Удивительная история попала в поле зрения обитателей социальных сетей. Одна из пользовательниц получила отказ в собеседовании при поиске работы. На том же сервисе по подбору вакансий она создала точно такое резюме, но с мужским именем. На него девушка получила приглашение на собеседование.

«Если причина отказа — именно пол соискателя, это может быть признано дискриминацией. Трудовой кодекс прямо запрещает при приеме на работу преимущества или ограничения по признаку пола, если они не связаны с деловыми качествами кандидата. Если одна и та же анкета под женским именем получает отказ, а под мужским приглашение, это может стать доказательством дискриминационного подхода. Работодатель должен будет объяснить отказ объективными профессиональными причинами», — объясняет Багатурия.

Он напомнил, что за нарушение трудового законодательства возможен штраф по ч. 1 ст. 5.27 КоАП: для должностного лица — от 1 до 5 тыс. рублей, для организации — от 30 до 50 тыс. рублей. Отдельно ст. 5.62 КоАП предусматривает ответственность за дискриминацию: для граждан — от 1 до 3 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.