Конгресс США отложит рассмотрение санкций против России до выборов

Комитет Палаты представителей США одобрил законопроект о санкциях против России. Его рассмотрение по существу может пройти после выборов, сообщает «ФедералПресс» .

Законопроект предусматривает вторичные пошлины для крупнейших импортеров российской нефти и газа. Политолог Александр Рудаков заявил, что меры направлены прежде всего против экономических партнеров России, включая Индию и страны БРИКС.

В последней редакции документа президент США Дональд Трамп сохраняет право приостановить санкции, сославшись на интересы национальной безопасности. Представители Демократической партии выступили против этих полномочий, а также против блока об Иране, включенного по требованию Трампа.

Конгрессу предстоит провести процедурное голосование перед рассмотрением инициативы по существу. Рудаков допустил, что депутаты вернутся к законопроекту после выборов, когда состав Конгресса может измениться.

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