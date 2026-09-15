Юные футболисты Химок сыграют с «Калугой» 16 сентября

Команды Академии «СШОР Химки» 16 сентября примут воспитанников СШ «Калуга» в матчах 21-го тура Юношеской футбольной лиги «Центр». Игры пройдут на стадионе «Новые Химки» по адресу: улица Машинцева, 2.

Встреча команды U-15, составленной из игроков 2011 года рождения, начнется в 11:30. Команда U-16, в которой выступают футболисты 2010 года рождения, выйдет на поле в 14:00.

В минувшую субботу химчане сыграли с лидером турнира — курским «Авангардом». Команда 2011 года рождения завершила матч вничью — 1:1: после пропущенного в начале встречи мяча Савелий Ватутин сравнял счет сразу после перерыва. Футболисты 2010 года рождения победили со счетом 2:1, голы забили Виталий Васильев и Александр Пономарев.

Красно-черные занимают пятое место в таблице и продолжают борьбу за медали под руководством Дениса Киселева. После домашних матчей с «Калугой» в воскресенье спортсмены отправятся в Ярославль, где сыграют с местным «Шинником».

ЮФЛ «Центр» — один из главных турниров для юных футболистов Центрального федерального округа, который проходит при поддержке Российского футбольного союза. Соревнования продлятся до октября.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.