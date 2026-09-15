В СИЗО и ПФРСИ Подмосковья будут функционировать 9 избирательных участков

Предстоящие выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы, а также высших должностных лиц субъектов Российской Федерации пройдут с 18–20 сентября 2026 года, в соответствии с Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В целях подготовки и проведения выборов ГУФСИН России по Московской области организовано взаимодействие с избирательной комиссией. Подготовлены помещения для голосования, размещены информационные материалы, оформлены необходимые документы. Гражданам, обладающим избирательным правом, разъяснена возможность участия в голосовании.

Избирательным правом в единый день голосования смогут воспользоваться подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в следственных изоляторах и ПФРСИ региона. В голосовании также примут участие осужденные, подозреваемые и обвиняемые, находящиеся под контролем уголовно-исполнительной инспекции, и осужденные, отбывающие наказание в виде принудительных работ.

В единый день голосования в учреждениях ГУФСИН России по Московской области будут функционировать 9 избирательных участков.

Большинство осужденных, подозреваемых и обвиняемых, находящихся под контролем уголовно-исполнительной инспекции, смогут проголосовать на избирательных участках по месту жительства. Граждан, находящихся под домашним арестом, по месту проживания посетят представители избирательной комиссии.