«Нейрослоп»: Мизулина жестко раскритиковала ролик для «Разговоров о важном»

Директор лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала видеоролик о советском разведчике Рихарде Зорге, созданный с помощью искусственного интеллекта для урока «Разговоры о важном». Она назвала запись «нейрослопом».

Поводом для публикации стало сообщение от школьника. Он пожаловался, что на уроках с начала года ученикам показывают материалы, полностью сгенерированные нейросетью.

По словам подписчика, для ролика про Зорге с помощью ИИ создали не только видеоряд и закадровый голос, но и сам текст. Это вызывает недовольство среди учеников.

Екатерина Мизулина поддержала реакцию школьников, назвавших подобный контент «нейрослопом». Общественница отметила, что вместо качественной популяризации подвига разведчика авторы создали видео со странной визуализацией. В ролике Рихард Зорге изображен в образе шпиона из британских фильмов про Джеймса Бонда. Кадры о нем подкрепляются бездушным начитанным текстом.

«Фальшь и халтуру молодежь чует за версту. И толку от таких поделок никакого. Если бы не было хороших документальных фильмов на эту тему, то еще можно было бы понять выбор такого продукта. Но ведь они есть», — написала Мизулина.

По мнению директора лиги безопасного интернета, попытка превратить просветительский урок в аналог ленты соцсетей вызывает лишь насмешки у аудитории. Историю необходимо преподавать серьезно, тем более при наличии качественных документальных фильмов. Также Мизулина задалась вопросом, проводились ли исследования восприятия ИИ-контента школьниками перед его внедрением в учебный процесс.

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