Дело не в тунце: в РФ хотят запретить вылов горбуши для восстановления популяции

Он заявил, что появление крупных тунцов у Дальнего Востока не связано с резким сокращением подходов горбуши. Дикого лосося стало мало почти во всех странах, хотя в 2016–2017 годах при слабом подходе к российским берегам рыба активнее шла к Америке.

Эксперт также допустил конкуренцию диких мальков с выращенными на рыбоводных заводах, которых широко выпускают в Японии и США. Однако эта версия не объясняет резкое падение уловов: при такой конкуренции численность снижалась бы постепенно.

Корнев отметил, что двухлетний цикл горбуши усиливает риск: малое число рыб, вернувшихся на нерест, приведет к малочисленному следующему поколению. К 31 августа российские рыбаки добыли около 89,6 тысячи тонн лососевых против 223,6 тысячи тонн годом ранее. Эксперт призвал наблюдать за ситуацией несколько лет и не исключил влияние общего потепления.

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