Патриотическая лекция о победе русской эскадры под командованием Федора Ушакова над турецким флотом прошла 14 сентября в школе № 20 Химок. Встречу открыл лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Патриотическая лекция, посвященная победам русской эскадры под командованием Федора Ушакова над турецким флотом, прошла 14 сентября в школе № 20 Химок. Мероприятие открыл лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

«Победа Ушакова — это пример не только военного таланта, но и силы духа, верности присяге и любви к Отечеству. Адмирал не проиграл ни одного сражения, а его тактика опередила свое время. Мы должны помнить о таких героях и передавать их историю молодежи», — отметил Беляев.

Участникам рассказали о ключевых сражениях русско-турецкой войны 1787–1791 годов, включая победы у мыса Тендра в 1790 году и у Калиакрии в 1791 году. Тогда эскадра Ушакова нанесла решающее поражение турецкому флоту. Адмирал отказался от линейного построения, сосредоточил огонь на флагманских кораблях противника и действовал быстро и решительно.

«Такие лекции помогают сохранять историческую память и воспитывать уважение к подвигам предков. Ушаков — это гордость России», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

Муниципальный депутат Химок Татьяна Кавторева добавила, что Русская православная церковь канонизировала адмирала как святого праведного воина Феодора Ушакова и его память особенно чтят в стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.

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