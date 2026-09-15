Год бродяжничала: в Петербурге пропала актриса из «Улиц разбитых фонарей»

Актриса Анна Дзыгало, известная благодаря сериалу «Улицы разбитых фонарей» и другим популярным проектам, последний год скиталась по Санкт-Петербургу, а теперь и вовсе пропала. Дома ее ждут две несовершеннолетние дочери.

Дзыгало оказалась в непростой жизненной ситуации. В феврале она заявляла в соцсетях, что ночует в кафе. Родные не раз возвращали ее домой, но она сбегала. По словам семьи, 48-летней актрисе давно нужна была помощь специалистов, но она отказывалась их слушать.

Женщина бродяжничала на протяжении последнего года. В последний раз Анну видели 21 августа. На ней были черные тапки, черные брюки и светло-розовая футболка. Сейчас неизвестно, где она находится. Родственники обратились за помощью в поисково-спасательный отряд «Северо-Запад». В данный момент дочери Анны временно живут с отцом, бывшим мужем актрисы.

Ранее актриса снималась в сериалах, играла на сцене БДТ, а также руководила собственным камерным театром. Она ставила спектакли, но после 2025 года вдруг перестала выплачивать зарплату актерам. По некоторым данным СМИ, у нее возникли проблемы с алкоголем.

Анна играла в таких популярных проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Сонька. Продолжение легенды», «Пепел» и т. д.

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