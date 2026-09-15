Житель Владикавказа спас женщину и подростка из реки

Житель Владикавказа Инал вынес женщину и ее сына через ледяную реку после того, как их машина съехала в каньон, сообщает RT .

Инал ехал с другом мимо места аварии, когда они заметили обломок бампера и тормозной след. Мужчина спустился примерно на 30 метров и увидел женщину с подростком в перевернутой машине.

«Увидели обломок бампера на дороге и тормозной след. Остановились, я спустился метров на 30 вниз. Женщина с парнем сидели на дне перевернутой машины и махали руками. Когда я подошел ближе, женщина расплакалась, оба были в шоковом состоянии. У парня порезано плечо», — рассказал Инал.

Он, его друг и очевидцы натянули трос и закрепили его на днище автомобиля. Инал перенес подростка через сильное ледяное течение, а затем уговорил женщину, которая не умела плавать и боялась идти в воду.

«Она очень боялась, не умеет плавать, отказывалась. Я минут пять ее уговаривал, пришлось поработать еще и психологом. Говорила мне: „Пообещай, что мы доберемся до берега и все будет хорошо“. Я сказал, что обещаю», — вспомнил мужчина.

По словам Инала, он уже помогал водителям, попавшим в аварии на горных серпантинах Осетии. Мужчина собирается навестить спасенных в больнице.

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