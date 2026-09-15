Вместо пирамид больница: у 27-летнего россиянина случился инфаркт в Египте

27-летний пользователь Сети с ником makar_vinokurov попал в ужасную ситуацию во время отдыха в Египте. У 27-летнего мужчины случился инсульт. Ему пришлось самостоятельно разбираться со всеми трудностями в чужой стране.

Макар активно посещал экскурсии, на одной сильно сгорел, на второй у него разболелся живот. Уже в отеле у мужчины появилась резкая боль в груди. У него была запланирована экскурсия в Каир на пирамиды, но от нее пришлось отказаться. Он пошел на ресепшн.

«Обращаюсь по страховке. От меня требуют кучу документов. Челюсть и руки начинают отказывать, сильная боль», — вспоминает Макар.

Ему пришлось вернуться в номер, а потом снова на ресепшн, где он упал на пол и просил помочь, но отдыхающие русские просто прошли мимо. Затем его отвезли в больницу, где долго обследовали, а потом спросили, согласен ли он на операцию.

Врач заявил, что у туриста подозрение на инфаркт. Макар сильно испугался, но в итоге согласился. Он вспомнил, что мать умерла от инфаркта в 37 лет. После операции у мужчины была долгая реабилитация и разборки со страховой компанией. Россиянину пришлось задержаться, но ему не хотели выплачивать деньги на проживание.

Все обошлось и ему удалось вернуться на Родину. Он посоветовал путешественникам всегда покупать страховку, иметь при себе запас наличных и еще одну банковскую карту, а еще лучше — путешествовать не одному.

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