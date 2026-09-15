Анджелина Джоли в кружевном бюстгальтере вышла в свет с дочерью

Американская актриса Анджелина Джоли появилась на публике в деловом, но пикантном образе. Ее сопровождала 21-летняя дочь Захара, сообщает VOICE .

51-летняя Джоли пришла на показ своего фильма «Без крови», который прошел в кинотеатре в Ист-Виллидже в Нью-Йорке. Экс-супруга Брэда Питта срежиссировала проект, а главные роли в нем сыграли мексиканские актеры Сальма Хайек и Демиан Бичир. Они также появились на красной дорожке мероприятия.

Джоли для выхода в свет выбрала строгий образ, но с налетом сексуальности. Она надела белый кружевной бюстгальтер и черный костюм из блейзера и брюк свободного кроя с атласными лампасами. Образ дополнили лодочки на шпильке.

Звезда также сделала сдержанный макияж с акцентом на глаза, распустила волосы. Ко входу в здание ей пришлось пробираться сквозь толпу фанатов. Также Джоли успела раздать несколько автографов.

На премьеру фильма актриса пришла вместе с дочерью. Захара была в черном длинном платье с драпировкой и разрезом сзади. Мама и дочь держались за руки, позируя перед фотографами.

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