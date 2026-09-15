«Довольно прикольно»: в Москве продают десерт с настоящими муравьями

В одном из московских ресторанов можно заказать пирожное «Муравейник» с настоящими муравьями. Об этом в своем канале рассказала столичный блогер Ирина.

Девушка показала, как выглядит десерт. В кадре запечатлен конус из песочного теста. А на нем сидят настоящие муравьи.

По словам Ирины, насекомых варят в сахарном сиропе, а затем высушивают в печи. Внутри самого муравейника — кедровое пралине. Стоит такой десерт 950 рублей.

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Кто-то не оценил подобный кулинарный шедевр с живыми муравьями и даже осудил его. Другие же выразили к нему интерес.

«Ну как-то не по-человечески это — муравьев есть», «Мы в детстве муравьев бесплатно ели», «Я бы не стала такое пробовать», «Осуждаю», «И как муравьи, с каким они вкусом?», «Вообще, это интересно и довольно прикольно», — написали пользователи.

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