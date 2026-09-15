Жуткий инцидент на ярмарке: в Индии женщине сорвало скальп на аттракционе

В индийском штате Махараштра праздничное катание на колесе обозрения закончилось срывом скальпа для 25-летней жительницы. Она едва не лишилась жизни из-за попавших в механизм волос, сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежный телеканал NDTV.

ЧП произошло в разгар народных гуляний на местной ярмарке. Едва аттракцион начал набирать ход, длинные волосы сидевшей в кабине девушки мгновенно затянуло в открытый вращающийся подшипник за спинкой сиденья.

От мощного рывка движущейся конструкции пострадавшая получила мгновенный травматический шок. Подшипник сорвал с ее черепа волосы вместе с большей частью кожного покрова.

Крики травмированной девушки спровоцировали массовую панику среди отдыхающих. Правоохранителям и присутствовавшим на площадке мужчинам удалось вручную заблокировать вращение колеса. После этого пострадавшую оперативно сняли с высоты и передали прибывшим медикам для срочной госпитализации.

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