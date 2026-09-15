Патриарх Кирилл напомнил депутатам о Страшном суде

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал депутатов столичного парламента помнить о неизбежном ответе перед Богом за каждое принятое решение и сказанное слово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его выступление в Мосгордуме.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что высокий статус влечет за собой повышенные требования на Высшем суде. Предстоятель подчеркнул, что с законодателей Господь спросит гораздо строже, чем с условной уборщицы.

Чувство ответственности перед Творцом должно стать главным стимулом в работе представителей власти.

Кроме того, патриарх акцентировал внимание на том, что городское законодательство обязан формировать нравственный прогресс. Без него любые социальные или финансовые показатели теряют ценность.

Представитель духовенства призвал чиновников не посрамить доверие проголосовавших за них граждан. Он также попросил научиться в чем-то ограничивать себя ради эффективной помощи людям и верности Отечеству.

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