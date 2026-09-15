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Актриса Юлия Высоцкая показала честное фото без мейкапа и фильтров в 53 года

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала домашнее селфи, показав внешность без фильтров, макияжа и укладки волос в 53 года. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на соцсети артистки.

Знаменитость в прошлом делилась методами ухода за собой. Высоцкая придерживается правильного питания без фастфуда.

Также актриса регулярно устраивает разгрузочные дни на соках, чаях, бульонах и супах. Еще занимается бегом, плаванием и скандинавской ходьбой.

Актриса подчеркивала, что избегает пластики и уколов красоты. Она боится повредить мимику.

Высоцкая состоит в браке с режиссером Андреем Кончаловским. Пара воспитывает троих детей. Двое из них биологические — Мария и Петр. Также есть приемная дочь Соня.

Факт удочерения девочки супруги не афишировали четыре года. Высоцкая впервые рассказала о пополнении в семье в ноябре 2025-го.

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