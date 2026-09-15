Пушилин заявил о косвенной поддержке нацизма странами Запада
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что страны Запада, поддерживающие украинский режим, косвенно поддерживают нацизм, сообщает RT.
Денис Пушилин выступил в программе «Эффект Санчеса». Глава Донецкой Народной Республики заявил, что поддержка украинского режима странами Запада означает косвенную поддержку нацизма.
«Те страны, в том числе страны Запада, которые поддерживают сейчас украинский режим, опосредованно поддерживают и нацизм. То, с чем долгое время боролся весь цивилизованный мир, то, ради чего объединились определенные силы во время Второй мировой войны», — сказал Пушилин.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад пересматривает итоги Второй мировой войны и оправдывает нацистов.
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