Жители Подмосковья могут дешевле ездить в общественном транспорте

Начиная с 1 августа и по 30 ноября 2026 года в общественном транспорте Московской области действует скидка на проезд. При оплате поездок в троллейбусах и автобусах региона картой «Мир», загруженной в телефон, стоимость снижается на 18 рублей.

Чтобы оплатить проезд, приложив смартфон, пассажирам сначала нужно привязать карту «Мир» к мобильному платежному сервису — к примеру, к Mir Pay. Устройство при этом должно работать на Android и поддерживать бесконтактную оплату. Далее достаточно поднести телефон к терминалу и дождаться, пока платеж подтвердится. Стоимость поездки спишется с карты автоматически, уже со скидкой 18 рублей.

В акции могут участвовать любые карты «Мир», загруженные в смартфон, включая виртуальные, которые выпущены онлайн через банковское приложение. При оплате пластиковой картой «Мир» скидка на проезд не действует.

«Наше предложение распространяется на крупнейшие города Подмосковья, в которых курирует порядка 10 тысяч транспортных средств, оснащенных функцией бесконтактной оплаты. Уверена, что данная акция станет не только приятной новостью для держателей национальных карт, но и дополнительным стимулом использовать их для оплаты проезда», − рассказала директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Предложение работает в автобусах и троллейбусах Московской области, в которых установлены терминалы для бесконтактных банковских карт. Интернет для операции не нужен: Mir Pay и аналогичные сервисы позволяют оплатить проезд офлайн, а скидка при этом применяется автоматически.

Только за первый месяц действия предложения жители Московской области сэкономили более 44 млн рублй.

«В Подмосковье банковские карты остаются основным способом оплаты проезда в общественном транспорте. С начала года с их помощью было совершено около 140 млн поездок. Ежедневно в среднем более 770 тысяч пассажиров используют карты для оплаты проезда. Отмечу, что в 2022 году, совместно с партнерами, мы провели аналогичную акцию, в результате которой держатели карты „Мир“ сэкономили около 33 млн рублей на оплате проезда», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Полные правила получения скидки на проезд и список маршрутов перевозчиков, задействованных в акции, опубликованы на vamprivet.ru.