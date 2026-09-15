В Солнечногорске родителям рассказали о защите детей от мошенников

Окружная встреча по детской безопасности прошла накануне в лицее № 7 Солнечногорска. Родителям объяснили, как подготовить детей к нештатным ситуациям и защитить их от мошенников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Окружную встречу с родителями провели 14 сентября в лицее № 7 Солнечногорска. Представители управления образования администрации, сотрудники МВД, Госавтоинспекции, отдела по делам несовершеннолетних и специалисты по борьбе с мошенничеством обсудили вопросы детской безопасности.

Участникам напомнили правила поведения на железной дороге и у проезжей части, а также рассказали о противодействии телефонным и интернет-мошенникам. Отдельными темами стали профилактика экстремизма и терроризма, вовлечения подростков в преступные группы, антитеррористическая защищенность и действия в нестандартных ситуациях.

«Главная мысль встречи: задача взрослых — не спрятать ребенка от мира, а научить его быть в нем осознанным и защищенным. Только общими усилиями семьи и школы можно сформировать у детей культуру безопасности», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Профилактические беседы проводят в школах Солнечногорска и для детей с подростками. В рамках акции «Не дай себя обмануть!» полицейские объясняют, как действовать при звонках от лжесотрудников банка, ФСБ или прокуратуры, и советуют сразу сообщать о таких случаях взрослым и в органы безопасности.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.