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Парк Победы в Краснозаводске проведет занятия и игры 17–19 сентября

Парк Победы в Краснозаводске Сергиево-Посадского округа с 17 по 19 сентября проведет литературные занятия, физкультурные разминки и семейную игровую программу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парк Победы в Краснозаводске продолжит осенние встречи. С 17 по 19 сентября для гостей подготовили литературные занятия, физкультурные разминки и игровые программы.

17 и 18 сентября в 15:00 начнется литературная лаборатория для любителей чтения. В 15:30 состоится физкультурная разминка.

19 сентября пройдет игровая программа «Пора играть!». Ее проведут в 11:00 и 11:30. Возрастное ограничение — 0+.

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