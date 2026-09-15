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Лыжники из Люберец завоевали три золота на «Арбузном кроссе»

Спортсмены отделения лыжных гонок спортшколы олимпийского резерва Люберец 12 сентября завоевали три золотые и серебряную медали на 55-м «Арбузном кроссе» в парке имени Ларисы Лазутиной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанники отделения лыжных гонок спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы завоевали три золотые и одну серебряную медали на 55-м «Арбузном кроссе». Соревнования прошли 12 сентября в парке культуры и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной.

В забегах участвовали более 1,5 тыс. человек из Москвы и Подмосковья. Спортсмены соревновались в 20 возрастных категориях на дистанциях 600, 1200, 2000, 3500 и 4500 метров.

«На высшую ступень пьедестала поднялись Алексей Илюхин, Максим Тарасенко и Анна Ветошкина, серебро завоевал Иван Илюхин», — сообщили в спортивной школе.

Победителей и призеров в возрастных группах наградили, а специальным призом стал целый арбуз.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» — она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.