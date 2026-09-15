ФК «Солнечногорск» обыграл «Торпедо» в матче чемпионата Подмосковья

ФК «Солнечногорск» одержал выездную победу над «Торпедо» из Люберец в 20-м туре чемпионата Московской области среди мужских команд сезона 2026 года лиги «А». Матч 12 сентября завершился со счетом 3:0.

Федор Ерков оформил дубль на 13-й и 30-й минутах. Николай Казарян забил на 18-й минуте и укрепил позиции лучшего бомбардира команды. Он входит в пятерку самых результативных игроков турнира с 12 голами.

«ФК „Солнечногорск“ добился убедительного результата. Поздравляю команду с заслуженной победой! Следующий матч команда проведет дома. 19 сентября в 16:00 на стадионе „Металлург“ солнечногорцы встретятся с командой СШ „Лыткарино“, — сказала заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

В 7-м туре чемпионата солнечногорская команда уступила «Торпедо» со счетом 0:1. После 20 матчей ФК «Солнечногорск» занимает восьмое место в таблице: восемь побед, семь ничьих и пять поражений. Чемпионат состоит из 26 туров, последние игры пройдут 24 октября.

Подписаться на канал «Солнечногорск. Главное» в МАХ можно по ссылке.

Подписаться на канал главы округа Константина Михалькова в МАХ можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.

Госпрограмма «Спорт России» дает возможность получить социальный налоговый вычет за занятия спортом. Такое право есть у работающих россиян, которые платят НДФЛ. Получить деньги можно за себя, а также за детей до 18 лет.