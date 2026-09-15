В строящемся ЖК бизнес-класса «Портленд» в Москве произошел пожар

В строящемся жилом комплексе бизнес-класса «Портленд» в столичном районе Печатники произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва » со ссылкой на очевидцев.

Судя по приложенным фото, над стройплощадкой поднялся столб густого черного дыма. Возгорание случилось в маленьком строении.

Причина пожара неизвестна. Выясняется, есть ли пострадавшие.

Утром на улице Арбат в Москве произошел пожар в стоматологии. Там вспыхнула офисная мебель.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.