Парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде проведет лекцию о безопасности

Парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде на этой неделе проведет лекцию о безопасности на дорогах, танцевальные и спортивные занятия для жителей всех возрастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парк «Скитские пруды» подготовил на этой неделе программу с танцевальными, спортивными и познавательными мероприятиями. Во вторник пройдет лекция о безопасности на дорогах. Во вторник и среду с 16:00 будут работать площадки для игры в петанк.

В ДК «Под Крышей» в среду с 10:00 до 11:00 состоится занятие йогой. Для участников клуба «Активное долголетие» в среду с 12:00 до 13:00 проведут танцы на свежем воздухе, а в четверг с 16:00 до 17:00 организуют игру в петанк.

Вечером в пятницу в ДК «Под Крышей» пройдет функциональная силовая тренировка на все тело. В субботу в 9:00 у главного входа в парк стартует еженедельный забег «5 верст» для участников старше 14 лет. Также в программе запланированы танцевальные вечеринки под открытым небом. Возрастное ограничение: 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.