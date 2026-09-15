В Люберцах впервые провели фестиваль «Парк: Арт&Джаз»

Фестиваль «Парк: Арт&Джаз» впервые прошел 12 сентября в Летнем парке Малаховки в Люберцах. Гостям представили выставку современных художников, джазовую программу, тренировки и детские мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Культурный фестиваль «Парк: Арт&Джаз» впервые состоялся 12 сентября в Летнем парке Малаховки городского округа Люберцы. Программа объединила изобразительное искусство, современный танец и живую джазовую музыку.

Центральной площадкой стала арт-зона под открытым небом. При поддержке Союза художников Подмосковья здесь представили более 35 работ современных мастеров. На интерактивных сессиях «Диалоги с художниками» посетители общались с авторами картин, узнавали истории создания произведений и обсуждали их замысел.

«Обновленный Летний парк в Малаховке вновь наполнился культурной жизнью и стал площадкой для регулярных мероприятий: от бесплатных кинопоказов под открытым небом по выходным до масштабных фестивалей, таких как „Парк: Арт&Джаз“ с вернисажем, джаз-йогой и выступлениями музыкантов. Парк принимает и семейные форумы, и театрализованные праздники, продолжая богатую культурную историю этого места, где когда-то выступали Шаляпин и Раневская», — отметил и. о. заместителя главы городского округа Люберцы Вячеслав Звездилин.

В рамках фестиваля для гостей провели занятия йогой, пилатесом и джампингом под живой джазовый аккомпанемент. Для детей организовали творческие мастер-классы и игры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма — очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.