В Истре укрепили асфальтовой крошкой более 150 участков дорог

В муниципальном округе Истра в 2026 году асфальтовой крошкой укрепили свыше 150 участков грунтовых дорог площадью около 50 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В муниципальном округе Истра продолжают приводить в порядок грунтовые дороги, включая улицы в населенных пунктах и подъезды к ним. Эти работы особенно важны в дождливую погоду, когда размытое покрытие и колеи затрудняют проезд к домам, школам, поликлиникам и магазинам.

С начала 2026 года асфальтовой крошкой укрепили более 150 участков общей площадью около 50 тыс. кв. м. На работы потребовалось 3,3 тыс. кубометров материала. Подсыпка уплотняет покрытие и улучшает проезд.

Одновременно дорожники выравнивают грунтовые дороги, устраняя колеи и неровности и восстанавливая профиль полотна. Работы выполнили на 165 участках площадью более 510 тыс. кв. м. Крошкой также подсыпают проезды к участкам семей участников спецоперации.

Работы идут и в массивах, где землю выделили многодетным семьям. Сейчас дороги приводят в порядок в деревне Дуплево, следующим этапом станет деревня Шейно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.