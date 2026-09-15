В Лобне 61 спортсмен сыграл в турнире по настольному теннису

Турнир по настольному теннису, посвященный Дню города, прошел 12 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» в Лобне. В соревнованиях участвовал 61 любитель, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир по настольному теннису, посвященный Дню города, состоялся 12 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» в Лобне. Одним из организаторов мероприятия стал руководитель АНО «Активные люди» Андрей Бондаренко.

Глава Лобни Анна Кротова и депутат Государственной думы Денис Кравченко поддержали участников соревнований. В турнире выступил 61 любитель настольного тенниса, победителей определили в 10 категориях и наградили медалями.

«Получили заряд эмоций и еще раз убедились: настольный теннис объединяет людей разных возрастов и уровней подготовки. Особенно символично, что соревнования прошли в год юбилея Лобни. Поэтому победителями стали все участники турнира — за любовь к спорту, волю к победе и стремление вести активный образ жизни», — отметила Анна Кротова.

Следующий турнир пройдет в декабре — в месяц, когда рабочий поселок Лобня получил статус города районного подчинения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

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