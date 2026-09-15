В Сергиево-Посадском округе освятили 10 колоколов для Лавры

Десять новых колоколов освятили во вторник у Успенского собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Сергиево-Посадском округе. Крупнейший из них, «Михеевский», установят на главной звоннице, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественный чин освящения десяти новых колоколов прошел 15 сентября у стен Успенского собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Богослужение возглавил казначей Лавры игумен Лев (Беленков).

Самый крупный колокол получил название «Михеевский». Его установят на главной лаврской звоннице. Имя выбрали в память об ученике Сергия Радонежского преподобном Михее, а также известном лаврском звонаре игумене Михее. Новый колокол планируют поднять этой осенью, однако точную дату пока не определили.

«Михеевский» снизит нагрузку на старинный колокол «Чудотворцев», которому более 600 лет. Великий князь Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского, подарил его обители. Исторический колокол останется на прежнем месте и будет звучать по особым случаям.

Девять меньших колоколов разместят в учебном классе звонарей Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной академии. Звучание обновленного учебного комплекта максимально приблизили к голосам действующей звонницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина и Свято-Троицкую Сергиеву лавру за поддержку создания уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих (семейного центра им. А. И. Мещерякова).

«Спасибо нашему президенту и Свято-Троицкой Сергиевой лавре за поддержку проекта. Для людей, которые будут здесь находиться, и для их близких это большой и важный шаг на пути к самостоятельной жизни», — отметил Воробьев.