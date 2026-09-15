Пожар в стоматологии на Арбате потушили
Открытое горение в стоматологии на улице Арбат полностью ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Инцидент произошел в доме 9, строении 2 на улице Арбат, на территории стоматологической клиники. В одном из помещений медучреждения вспыхнула офисная мебель.
На вызов оперативно прибыли экстренные службы. Им удалось в короткие сроки справиться с огнем.
Известно, что в стоматологии хранятся емкости с азотом, которые, к счастью, не были задеты пламенем.
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