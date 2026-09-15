Стилист Пелар назвала одежду, которая визуально прибавляет возраст

Стилист Юлия Пелар рассказала, какие фасоны, сочетания и аксессуары могут визуально прибавить возраст женщине после 40 лет.

По словам Пелар, образ старит не цвет или длина юбки, а устаревший крой, посадка и сочетание вещей. Одежда не должна слишком обтягивать тело: между ней и телом должно оставаться пространство.

Стилист в эфире радио Sputnik посоветовала заменить тесные пальто на запах, тонкие болоньевые куртки и приталенные пуховики на парки, анораки, кожаные бомберы, укороченные пальто и объемные куртки. Она также рекомендовала прямые джинсы, умеренно широкие брюки и светлый деним вместо тесных моделей.

Эксперт призвала не ограничивать гардероб серым, бежевым и черным: образ освежают цветной трикотаж, например красный, желтый, оранжевый, розовый, фуксия и глубокий фиолетовый. Актуальность также поддержат обувь с вытянутым острым мысом, лаконичные сумки и аксессуары. Главным табу Пелар назвала попытку сохранить образ 10–15-летней давности.

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