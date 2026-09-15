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Автомобилист во время движения онанировал на автобус с детьми в Краснодаре

Происшествия

В Краснодаре мужчина-водитель привлек внимание пассажиров общественного транспорта непристойным поведением прямо во время движения в дорожном потоке. Он подъехал к автобусу и начал онанировать, сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и Края».

Мужчина ехал по соседней полосе с общественным транспортным средством. 

При этом он совершал развратные действия рукой в штанах. При этом смотрел на ехавших в автобусе детей. 

Свидетели инцидента успели зафиксировать происходящее на видео. Однако опознать номера машины по их записи невозможно.

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