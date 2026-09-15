сегодня в 12:19

Автомобилист во время движения онанировал на автобус с детьми в Краснодаре

В Краснодаре мужчина-водитель привлек внимание пассажиров общественного транспорта непристойным поведением прямо во время движения в дорожном потоке. Он подъехал к автобусу и начал онанировать, сообщает Telegram-канал « ЧП Краснодара и Края ».

Мужчина ехал по соседней полосе с общественным транспортным средством.

При этом он совершал развратные действия рукой в штанах. При этом смотрел на ехавших в автобусе детей.

Свидетели инцидента успели зафиксировать происходящее на видео. Однако опознать номера машины по их записи невозможно.

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