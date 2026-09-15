Неликвидная: квартиру Бориса Моисеева в Болгарии не могут продать 2 года

Два года назад в Болгарии выставили на продажу квартиру умершего российского певца Бориса Моисеева. Однако покупатель так и не нашелся, хотя цена продолжает снижаться, сообщает SHOT .

Моисеев приобрел квартиру площадью 138 «квадратов» в элитном комплексе Emerald Beach Resort & SPA в 2009 году. Покупка обошлась ему в 250 тысяч евро.

Внутри есть две спальни, санузла и террасы, а также открывается вид на море. Сразу после приобретения певец также обставил апартаменты итальянской мебелью.

Моисеев часто отдыхал в болгарской квартире. Но с недвижимостью было не все так гладко. Например, в 2010 году там прорвало трубу и затопило соседей снизу.

После смерти певца квартира перешла его продюсеру Сергею Гороху. Два года назад он выставил апартаменты на продажу за 90 тысяч евро. Однако покупатель так и не нашелся. Горох даже снизил ценник до 88 тысяч евро, но это не помогло.

Вероятно, квартирой никто не заинтересовался, потому что некогда элитный комплекс со временем стал похож на заброшенный объект. Жители до сих пор жалуются на проблемы с инфраструктурой и электричеством.

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