В ОЭЗ «Дубна» открыли шахматный клуб для детей и взрослых

Шахматный клуб для детей и взрослых открылся в резидент-отеле ОЭЗ «Дубна» в Дубне. Занятия дважды в неделю будет вести мастер Международной шахматной федерации Виктор Березин, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В резидент-отеле ОЭЗ «Дубна» открылся шахматный клуб для любителей интеллектуальной игры. Его руководителем стал мастер Международной шахматной федерации, тренер высшей категории и член тренерского совета Федерации шахмат Московской области Виктор Березин.

На открытие пришли более 30 участников клуба — дети и взрослые. Тренировки будут проходить дважды в неделю в небольших группах. При поддержке фонда «ОЭЗ Дубна» для клуба приобрели шахматные доски, комплекты фигур и настольные часы.

Заместитель генерального директора по коммерции ОЭЗ «Дубна» Мария Коренюгина вручила Березину благодарственное письмо. Она отметила, что за три года в особой экономической зоне провели около 10 крупных шахматных турниров с участниками разных возрастов.

«Дубна имеет давние и богатые шахматные традиции. В разные годы здесь выступали именитые гроссмейстеры — от Михаила Ботвинника до Анатолия Карпова. Мы хотим продолжать и развивать эту замечательную историю», — прокомментировал Виктор Березин.

Открытие клуба завершилось перерезанием символической красной ленты и чаепитием с праздничным тортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.