Лавров: РФ не отказывала европейцам в просьбе установить канал связи по Украине

Некоторые европейские страны периодически предлагают России создать канал связи по украинскому вопросу. Москва никогда не отказывалась от этих предложений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС .

По словам политика, ряд представителей ЕС предлагали установить негласный канал общения по Украине. О таких предложениях не заявлялось публично, но Россия никогда не отказывалась от них.

«Были такие эпизоды. Мы тоже никогда не отказывали, даже европейцам», — сказал Лавров.

По его словам, в рамках общения по скрытым каналам «ничего нового по сравнению с тем, что европейцы ежедневно публично заявляют, не было сказано». Но Москва готова даже к таким «не очень серьезным переговорам».

Ранее Лавров отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. На новой встрече ей «есть что сказать».

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