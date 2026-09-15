АУСН в Подмосковье: почему бизнес массово переходит на новый налоговый режим

В чем особая привлекательность налогового режима АУСН для подмосковного бизнеса, читайте в материале РИАМО.

В Московской области резко вырос интерес малого бизнеса к автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН). По данным СПАРК-Интерфакс, к концу июля 2026 года на этот режим перешли 37 155 субъектов МСП — 10 400 компаний и 26 755 индивидуальных предпринимателей. Рост популярности АУСН происходит на фоне изменения налоговых правил, сокращения числа юрлиц и увеличения доли ИП. О причинах перехода бизнеса на новый режим, его преимуществах и ограничениях рассказали РИАМО эксперты СПАРК-Интерфакс.

Сколько предпринимателей в Подмосковье перешли на АУСН в 2026 году

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Динамика перехода бизнеса на автоматизированную систему налогообложения особенно заметна в 2026 году. Если на 1 января АУСН применяли только 62 компании и 15 651 ИП, то к 1 июля эти показатели выросли до 10 407 компаний и 24 444 ИП.

К концу июля, по данным СПАРК-Интерфакс, число субъектов МСП на АУСН достигло 37 155. Из них 10 400 — компании и 26 755 — индивидуальные предприниматели.

Таким образом, речь идет уже не просто об интересе предпринимателей к новому режиму. Для части малого бизнеса АУСН становится инструментом, который позволяет сократить административные расходы и сделать налоговую нагрузку более предсказуемой.

Какие отрасли бизнеса в Подмосковье чаще переходят на АУСН

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Отраслевая структура участников АУСН в Московской области показывает, что режим особенно востребован у малого бизнеса с относительно простым учетом и высокой долей безналичных расчетов.

Больше всего участников приходится на торговлю — розницу и опт. На этот сегмент приходится 42,3%. Далее следуют строительство — 8,2%, операции с недвижимым имуществом — 7,2%, а также сфера услуг, включая общественное питание и персональные услуги, — 4,9%.

Отрасль бизнеса Доля в общем объеме перешедших (%) Почему им это выгодно Торговля (опт и розница) 42,3% Огромный поток чеков и безналичных оплат, которые ФНС считает автоматически Строительство 8,2% Удобно для небольших подрядных бригад до 5 человек Операции с недвижимостью 7,2% Простой учет доходов от аренды или купли-продажи объектов Сфера услуг и общепит 4,9% Возможность полностью отказаться от затрат на аутсорс-бухгалтерию

Именно для таких компаний сокращение ручной работы с документами и отчетностью может иметь особенно заметный эффект.

По оценке экспертов СПАРК-Интерфакс, популярность АУСН в целом объясняется сочетанием налоговой экономии и снижения административной нагрузки. При этом наибольший интерес к режиму проявляют небольшие компании и предприниматели, для которых содержание отдельной бухгалтерской функции может быть существенной статьей расходов.

Как меняется малый и средний бизнес в Подмосковье в 2026 году

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Рост числа участников АУСН происходит одновременно с изменением структуры малого и среднего бизнеса в Московской области.

За первое полугодие 2026 года количество юридических лиц в сегменте МСП сократилось на 7,7%, до 132 072. В годовом выражении снижение составило 4,5%.

Число индивидуальных предпринимателей, напротив, выросло на 8% год к году — до 314 733. В результате доля ИП среди всех субъектов МСП увеличилась до 73,6%. В середине 2025 года она составляла 72,4%.

Общее количество субъектов МСП за шесть месяцев 2026 года сократилось на 3,5%, до 461 780. При этом в годовом выражении показатель вырос на 4,4%.

На этом фоне возможность сократить административные расходы приобретает для небольшого бизнеса дополнительную ценность. АУСН становится одним из инструментов, позволяющих предпринимателям адаптироваться к изменению налоговых условий.

Почему АУСН стала выгоднее для бизнеса в 2026 году

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Одной из главных причин роста интереса стали изменения налогового законодательства.

С 2026 года на обычной УСН порог дохода для освобождения от НДС был снижен с 60 млн до 20 млн рублей. Для части малого бизнеса это означает появление дополнительной налоговой нагрузки уже при сравнительно небольшом обороте.

Для АУСН лимит в 60 млн рублей сохранился. Поэтому режим оказался особенно интересен компаниям с выручкой в диапазоне от 20 до 60 млн рублей.

Именно изменение порога по НДС эксперты СПАРК-Интерфакс называют одним из факторов резкого роста интереса бизнеса к АУСН. При сохранении прежнего лимита на этом режиме предприниматели получили возможность избежать перехода в зону НДС при доходах, которые на обычной УСН уже превышают новый порог.

При этом привлекательность режима связана не только с налоговой нагрузкой.

Какие налоги и отчеты не нужно сдавать на АУСН

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Одно из главных преимуществ АУСН — автоматизация налогового учета. ФНС самостоятельно рассчитывает налог на основании данных контрольно-кассовой техники, банковских операций и информации из личного кабинета налогоплательщика. Предпринимателю не нужно сдавать декларацию по налогу, 6-НДФЛ и расчеты по страховым взносам.

Для малого бизнеса, который работает без штатного бухгалтера или с минимальным административным штатом, это может существенно сократить объем текущей работы.

ФНС также указывает, что при АУСН декларация по налогу не представляется, а сам налог рассчитывается ежемесячно. Эксперимент по применению режима продлится до 31 декабря 2027 года.

Можно ли перейти на АУСН в течение года и как это сделать

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Еще одна особенность режима — возможность сменить налоговую систему без ожидания начала следующего календарного года.

Компании и ИП, которые применяют УСН или НПД, могут перейти на АУСН с первого числа любого месяца. Для этого уведомление необходимо подать до последнего дня предыдущего месяца.

Такой механизм позволяет предпринимателю быстрее реагировать на изменение финансовой ситуации и налоговой нагрузки.

Кому подходит АУСН и какие ограничения нужно учитывать

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Однако АУСН подходит далеко не каждому бизнесу, предупреждают эксперты СПАРК-Интерфакс. Одно из ключевых ограничений касается численности сотрудников: их должно быть не более пяти. При превышении установленного лимита право на применение режима утрачивается.

Есть и требования к расчетам. Все операции должны проходить через уполномоченные банки, а заработная плата выплачивается сотрудникам в безналичной форме.

Кроме того, автоматизация не означает, что предприниматель может полностью отказаться от контроля за налоговым учетом. Ему необходимо регулярно проверять данные в личном кабинете ФНС. Если информация от банка или контрольно-кассовой техники поступит с ошибкой, налог может быть рассчитан некорректно. Среди возможных проблем — ошибочная передача транзитных операций или потеря данных с ККТ.

Поэтому, несмотря на название режима, бизнесу все равно приходится контролировать качество данных, на основании которых налоговая рассчитывает обязательства.

Какие риски есть при переходе на АУСН

Фото - © Сергей Антонов / Фотобанк Лори

Для государства автоматизированная система налогообложения повышает прозрачность расчетов и позволяет сократить риски налоговых нарушений. Для предпринимателей основным преимуществом становится сокращение отчетности и административной нагрузки.

При этом АУСН остается экспериментальным режимом. Он действует до 31 декабря 2027 года, после чего его параметры могут быть пересмотрены.

«Для бизнеса сегодня особенно важны инструменты, которые позволяют одновременно контролировать налоговую нагрузку и не тратить значительные ресурсы на рутинные операции», — такой вывод следует из анализа динамики АУСН экспертами СПАРК-Интерфакс.

В текущих условиях автоматизированная система особенно интересна небольшим предприятиям и ИП из торговли, сферы услуг и электронной коммерции. Но перед переходом предпринимателю необходимо оценить не только потенциальную экономию, но и ограничения режима — прежде всего по численности сотрудников, структуре расчетов и объему бизнеса.