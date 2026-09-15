В Одинцовском округе 8 октября пройдет форум предпринимателей

Фото - © Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 15:05

Форум предпринимателей «Одинцово 2026» пройдет 8 октября в выставочном центре «ВОЛИН-ЭКСПО» в Больших Вяземах Одинцовского округа. Участники обсудят меры поддержки, правовые изменения и выход на внешние рынки, сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Межмуниципальный форум предпринимателей «Одинцово 2026: От диалога к совместным решениям» состоится 8 октября в выставочном центре «ВОЛИН-ЭКСПО». Площадка расположена по адресу: Одинцовский г. о., р. п. Большие Вяземы, Можайское шоссе, д. 2А.

Организаторами выступают государственный орган Московской области «Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области и его Аппарат» и Одинцовское отделение Московского областного отделения Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ». Форум объединит предпринимателей, представителей власти, институтов развития и экспертов.

Деловая программа включает три секции: о финансовой устойчивости и господдержке, изменениях законодательства в 2026–2027 годах и международном сотрудничестве. Участники смогут задать вопросы представителям профильных ведомств, Банка России, областной прокуратуры и управления Федеральной налоговой службы по Московской области. По итогам обсуждений предложения включат в резолюцию форума.

Одновременно будет работать выставка «Бренды Подмосковья», где компании региона смогут представить продукцию и торговые марки, найти партнеров и каналы сбыта. Регистрация на форум доступна на бизнесподмосковья.рф.

Предпринимателей, желающих участвовать в выставке, приглашают заявить о компании и представить продукцию деловой аудитории форума.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.