Александр Серов: как сейчас живет главный сердцеед и секс-символ 80-х

Певец Александр Серов был секс-символом 80-х, но сегодня практически не записывает песни. Периодически в Сети появляются новости о его проблемах со здоровьем. Чем сейчас занимается и живет артист, рассказали в «МУЗ ТВ» .

Детство и юность музыканта

Серов родился 24 марта 1951 года в украинском селе Ковалевка Николаевской области. Будущего музыканта воспитывала мать, бабушка и дедушка. Отец ушел из семьи сразу после рождения сына.

Серов увлекся музыкальным творчеством еще в детские годы. Он научился играть на альте и фортепиано, выступал в сельском оркестре, а после школы поступил в музыкальное училище по классу кларнета. Затем он прошел военную службу на флоте, после чего получил образование в Краснодарском институте культуры, где отучился на дирижера эстрадных оркестров.

Творчество

Серов работал в различных эстрадных ансамблях, например, в ВИА «Поющие юнги». В 1981 году он выступил на радио дуэтом с Ольгой Зарубиной с песней «Круиз». Это сыграло огромную роль в карьере музыканта.

Александр Николаевич освоил свой собственный стиль исполнения, основанный на проникновенном хрипловатом вокале. В 1985 году выпустил первый мини-альбом «Мир для влюбленных».

Сотрудничал с именитыми композиторами, в том числе с Игорем Крутым, гастролировал по разным странам. Особый успех ему принесли песни «Мадонна», «Ты меня любишь», «Я люблю тебя до слез» и т. д. В 1991 году певцу присвоили звание «Заслуженный артист РСФСР», а в 2004-м — «Народный артист Российской Федерации».

Личная жизнь

Артист долгое время скрывал свою личную жизнь. Его единственной официальной супругой стала гимнастка Елена Стебенева, которая была младше него на 23 года. Брак продлился почти 19 лет, в нем у пары родилась дочь Мишель. Супруги разошлись с громким скандалом, обвинив друг друга в неверности.

Также выяснилось, что у Серова есть две внебрачные дочери от разных женщин: Кристина (от журналистки Надежды Тилер) и Алиса (от поэтессы Валентины Аришиной). Но артист отказался официально признавать их.

Чем сейчас занимается артист

В 2026 году Серову исполнилось 75 лет. Одна из последних его работ — композиция «Талисман» — была выпущена в 2021 году. Артист продолжает давать концерты, ездит на гастроли. Однако в СМИ все чаще появляются слухи о том, что у певца есть проблемы со здоровьем. Сообщалось, что из-за болезни сосудов врачи запретили ему дальние авиаперелеты, в связи с чем он отменил зарубежные гастроли.

Но представители Серова отрицают эти сведения. По их словам, артист чувствует себя хорошо.

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