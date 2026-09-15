Россияне назвали причины отказа от фитнес-клубов после пробного занятия

До 50% опрошенных россиян не возвращаются в фитнес-клуб после пробного занятия из-за формата тренировок, переполненных залов и сервиса, сообщает Газета.ru .

Сервис аналитики и автоматизации продаж «Аихаб» провел опрос 1,5 тыс. россиян. Около 30% участников перед покупкой абонемента посещают пробные тренировки в двух-четырех клубах.

При выборе клуба 55% респондентов учитывают расположение, 48% — стоимость и условия абонемента, 35% — квалификацию тренеров, 30% — качество обслуживания. После пробной тренировки по 20% опрошенных выбрали другой клуб или решили, что формат занятий им не подходит.

Главной причиной разочарования стали переполненные залы и нехватка тренажеров в часы пик — на это указали 32%. Еще 14% отказались от абонемента из-за отношения тренера или сомнений в его профессионализме, 13% — из-за вентиляции, оборудования и интерьера. Продлевать абонемент 50% участников чаще всего побуждает заметный результат тренировок.

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