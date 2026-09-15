«Там человеку плохо»: москвич праздновал день рождения на фоне сексуальных игрищ
Москвич пришел с друзьями в ресторан, чтобы отпраздновать день рождения. Но праздник не удался из-за посетителей за соседним столиком, которые устроили сексуальные игрища на глазах у всех.
Пока друзья поздравляли Александра, влюбленная парочка неподалеку от них сгорала от страсти. Мужчина не вытерпел и начал ублажать свою даму, не стесняясь других посетителей. Девушка в этот момент практически лежала на диване, закрыв глаза.
«Санечек, с днем рождения! Счастья, радости желаем», — поздравляли друзья Александра, пока позади него парочка занималась интимом.
Пользователей Сети возмутило такое поведение посетителей ресторана. Но некоторые подошли к ситуации с юмором.
«Последняя парта, мы вам не мешаем?», «Как это официанты не видят?», «Вот вы все смеетесь. Там девушке плохо, а мужчина проводит непрямой массаж сердца», — написали комментаторы.
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