Психолог поддержала «бежевое материнство»

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова заявила, что пастельный интерьер не вредит развитию ребенка, если он получает разнообразный сенсорный опыт, сообщает «Абзац» .

Эксперт пояснила, что ребенку важны игра, общение и знакомство с разными формами, материалами, звуками и цветами. Пастельные тона не опасны, однако родители не должны запрещать яркие игрушки, книги и одежду ради тренда.

Психолог подчеркнула, что ребенок должен самостоятельно исследовать мир и делать выбор. Нейтральные стены в доме можно дополнить цветными книгами, конструкторами, красками и одеждой. Проблема возникает, когда идеальный дизайн становится для взрослых важнее потребностей малыша.

Ранее СМИ сообщали, что из-за гиперопеки и тренда на «бежевых мам» некоторые первоклассники не умеют одеваться, завязывать шнурки и самостоятельно пользоваться туалетом. Психолог-педагог Антон Коровин также напомнил, что Всемирная организация здравоохранения и профильные специалисты не рекомендуют детям смотреть телевизор до двух лет.

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