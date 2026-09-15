Шатура передала бойцу на Донецком направлении автомобиль «Нива»

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий 15 сентября участвовал в отправке автомобиля «Нива» военнослужащему Артему, который служит на Донецком направлении, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Военнослужащий Артем, уроженец Шатуры, обратился в «Боевое Братство» за помощью в приобретении автомобиля для службы на Донецком направлении. Активисты передали ему «Ниву».

Перед отправкой в автомобиль загрузили сварочный аппарат, генератор, набор бензоинструментов и маскировочные сети. В отправке гуманитарной помощи 15 сентября участвовал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

«Машины на фронте нужны постоянно, и мы всегда стараемся помочь бойцам в приобретении техники», — отметил Николай Прилуцкий.

Накануне на Донецкое направление также отправили гуманитарный конвой с четырьмя тоннами древесно-стружечных плит, матрасами, подушками, маскировочными сетями и личными посылками от близких бойцов.

«Каждый боец должен знать: мы ценим их работу и стараемся сделать все, чтобы она была чуть легче. Победа куется не только на фронте, но и здесь, в тылу, где каждый готов внести свой вклад в победу», — отметил председатель местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Алексей Бареков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.

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